Взрывы раздаются в Киеве: что известно

В столице Украины объявлена воздушная тревога.
Власти Киева призвали всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты, ведь в городе раздаются взрывы.
Об этом заявили в КГГА вечером 21 января.
Стало известно, что в воздушном пространстве в окрестностях Киева зафиксированы враждебные БПЛА.
"Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях к отбою", — призвал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Также в КГГА напомнили о карте укрытий.
Ранее в Ровенской области раздавались взрывы.
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