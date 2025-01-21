Взрывы раздаются в Киеве: что известно

Власти Киева призвали всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты, ведь в городе раздаются взрывы.

Об этом заявили в КГГА вечером 21 января.

Стало известно, что в воздушном пространстве в окрестностях Киева зафиксированы враждебные БПЛА.

"Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях к отбою", — призвал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Также в КГГА напомнили о карте укрытий.

Ранее в Ровенской области раздавались взрывы.

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