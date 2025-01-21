У Києві лунають вибухи: що відомо

Влада Києва закликала всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту, адже у місті лунають вибухи.

Про це заявили в КМДА ввечері 21 січня.

Стало відомо, що у повітряному просторі на околицях Києва зафіксовано ворожі БпЛА.

"Працює ППО! Залишайтеся в укриттях до відбою", - закликав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Також у КМДА нагадали про мапу укриттів .

Раніше в Рівненській області лунали вибухи.

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