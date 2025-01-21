Жестокое избиение девочки в Белой Церкви: полиция изменила подозрение всем участникам преступления

Правоохранители установили семерых участников чрезвычайного происшествия в возрасте от 12 до 16 лет.

Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников избиения 12-летней девочки Ярославы в Белой Церкви: досудебное расследование продолжается по факту пыток (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Известно, что 11 января в полицию поступило сообщение от матери о том, что подростки избили ее 12-летнюю дочь.

Правоохранители установили семерых участников чрезвычайного происшествия в возрасте от 12 до 16 лет. Известно, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. Затем с целью устрашения девочки один из фигурантов, 16-летний парень, угрожал, ударил девочку и брызгал ей в лицо газовым баллончиком. Кроме того, фигурант оказывал на потерпевшую психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 тысяч гривен.

20 января следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 16-летнему парню по факту пыток и вымогательства средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Сети пишут, что отец, родной брат и двоюродный брат потерпевшей девочки сейчас воюют на передовой.

Напомним, что в Сети обнародовали видео, на котором старшеклассники жестоко издеваются над 12-летней девочкой в Белой Церкви. Выяснилось, что потерпевшей всего 12 лет, а били ее 15- летний и 16-летний подростки и 12-летняя девушка.

В окружении потерпевшей ситуацию для ТСН.ua прокомментировали так: "Потерпевшая девочка является переселенкой. Она дружила с частью тех, кто есть на этом видео. Среди них тоже есть девочка-переселенка".

В Сети появилось видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой

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