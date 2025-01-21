Избиение 12-летней в Белой Церкви: девушку могли пытать из-за наркотиков – соцсети

Тетя потерпевшей рассказала, что одна из обидчиц предлагала 12-летней потерпевшей купить наркотики. Та отказалась, но рассказала это подругам, которые ее "сдали".

12-летнюю девочку в Белой Церкви могли пытать из-за наркотиков.

Об этом в комментариях от своей заметки в Facebook сообщила тетя девочки Наталии Яковлева-Демеденко.

По ее словам, за две недели до этой истории одна из обидчиц, имеющихся на видео, предложила ее племяннице "травку". Та отказалась, но рассказала об этом другим девушкам, за что и "поплатилась".

"Да, там есть разговор о наркотиках за что она и просила прощения и должна принести деньги. Девушка в черном костюме две недели назад предлагала траву ее, но она отказалась и рассказала "подружкам" в школе и это дошло до этой несовершеннолетней девушки в черном костюме", – говорится в сообщении тети.

Пользователь Олег Ущенко также пишет о версии с наркотиками. По его мнению, издевательство записали на видео и выкладывали в соцсетях, очевидно, что для того, чтобы запугать других. Мужчина утверждает, что один из малолетних обидчиков якобы имеет родственников в правоохранительных органах.

"Белая Церковь шумит, чиновники ждут, когда все уляжется, чтобы выгородить своих малолетних родственников. О том, что в школе ученики распространяют "траву", стараются не вспоминать", – пишет Ущенко.

Напомним, что в Сети обнародовали видео, на котором старшеклассники жестоко издеваются над 12- летней девочкой в Белой Церкви.

В окружении потерпевшей ситуацию для ТСН.ua прокомментировали так: "Потерпевшая девочка является переселенкой. В Сети пишут, что папа, родной брат и двоюродный брат потерпевшей девочки сейчас воюют на передовой".

Вчера было сообщено о подозрении 16-летнему юноше по факту пыток и вымогательства средств во время военного положения. Сегодня стало известно, что полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников избиения.

В Сети появилось видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой

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