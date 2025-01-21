Покушение на заместителя министра Ляшка: подозреваемым объявлена мера пресечения (фото)

Женщина и ее сообщник будут два месяца находиться под стражей без возможности внесения залога.
В Киеве взяты под стражу мужчина и женщина, подозреваемые в покушении на убийство первого заместителя министра здравоохранения. Речь идет о первом заместителе главы Минздрава Сергее Дуброве.
Об этом сообщила полиция Киева и обнародовала фото.
"Сегодня, 21 января, Голосеевский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство следователей и избрал обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – говорится в сообщении.
Подозреваемые на время досудебного расследования 60 суток будут находиться под стражей.
Напомним, полиция столицы и СБУ задержали злоумышленников за подготовку к убийству чиновника. Сообщники несколько месяцев вынашивали план совершения преступления — следили за распорядком дня и передвижением потенциальной жертвы, а чтобы оставаться незамеченными постоянно меняли транспортные средства. Кроме того, пара регулярно посещала тир, где тренировала сноровку стрельбы из оружия.
Правоохранители задержали сообщников, когда они покупали пистолет, которым планировали убить чиновника. Им сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – готовка к умышленному убийству.
Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что в октябре 2024 года в одной из столичных больниц умерла женщина, получив тяжелые травмы в ДТП. Первый замминистра, врач-анестезиолог, дежурил в медучреждении в тот день. Друзья погибшей решили, что виноват врач, и планировали его убийство.
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