Покушение на заместителя министра Ляшка: подозреваемым объявлена мера пресечения (фото)

Женщина и ее сообщник будут два месяца находиться под стражей без возможности внесения залога.

В Киеве взяты под стражу мужчина и женщина, подозреваемые в покушении на убийство первого заместителя министра здравоохранения. Речь идет о первом заместителе главы Минздрава Сергее Дуброве.

Об этом сообщила полиция Киева и обнародовала фото.

"Сегодня, 21 января, Голосеевский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство следователей и избрал обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Подозреваемые в покушении на убийство заместителя Ляшко взяты под стражу

Также читайте В УГО рассказали о покушениях на Зеленского

Подозреваемые на время досудебного расследования 60 суток будут находиться под стражей.

Напомним, полиция столицы и СБУ задержали злоумышленников за подготовку к убийству чиновника. Сообщники несколько месяцев вынашивали план совершения преступления — следили за распорядком дня и передвижением потенциальной жертвы, а чтобы оставаться незамеченными постоянно меняли транспортные средства. Кроме того, пара регулярно посещала тир, где тренировала сноровку стрельбы из оружия.

Подозреваемые в покушении на убийство заместителя Ляшко взяты под стражу/Фото: Полиция Киева/Facebook

Правоохранители задержали сообщников, когда они покупали пистолет, которым планировали убить чиновника. Им сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – готовка к умышленному убийству.

Подозреваемые в покушении на убийство заместителя Ляшко взяты под стражу/Фото: Полиция Киева/Facebook

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что в октябре 2024 года в одной из столичных больниц умерла женщина, получив тяжелые травмы в ДТП. Первый замминистра, врач-анестезиолог, дежурил в медучреждении в тот день. Друзья погибшей решили, что виноват врач, и планировали его убийство.

Читайте также: