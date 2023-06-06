Возможен ли удар по Киевской ГЭС – Наев прокомментировал

Киевская ГЭС, расположенная недалеко под Киевом, прикрыта от ударов с воздуха и от диверсионно-разведывательных сил противника.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника. Этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует", — рассказал Наев.

Командующий Объединенными силами ВСУ напомнил, что враг и до этого пытался каким-то образом навредить дамбам на реке Днепр, но его действия были безуспешны.

"Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заранее принимаем адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные враждебные действия", — резюмировал Наев.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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