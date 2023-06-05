"Впервые в жизни такое вижу": в Киеве заметили редкое природное явление — торнадо над водой (видео)

В Киеве в понедельник, 5 июня, отдыхающие заметили на озере Вербное, что на Оболони, редкое природное явление — водяное торнадо.

Видео было опубликовано в местных телеграмм-каналах.

На кадрах видно, как над водой поднимается настоящий смерч, который еще называют торнадо над водой. Он был невелик и не испугал отдыхающих, а наоборот — удивленные люди начали все снимать на видео.

"Впервые в жизни такое вижу", – говорит голос за кадром.

Торнадо на водой: в Киеве увидели уникальное природное явление

Напомним, в небе над Киевом заметили редкое природное явление — гало. Оно напоминает, будто вокруг солнца появилась радуга.

17 апреля в небе над Киевом жители столицы наблюдали необычное явление – световые столбы. Многих жителей столицы испугали эти светлые полосы на ночном небе. Как рассказали нам ученые, это визуальное атмосферное явление, оптический эффект, являющийся вертикальной полосой света, простирающейся от солнца во время его заката или восхода.

Также киевляне наблюдали в небе над столицей аномально красную луну.

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