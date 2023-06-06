Подрыв Каховской ГЭС – будут ли в Киеве проблемы с водоснабжением.

В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища не отразится на водоснабжении Киева.

Об этом сообщили в городской военной администрации со ссылкой на "Киевводоканал".

"В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет. Столица продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме", — говорится в сообщении.

Специалисты "Киевводоканала" работают, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение потребителей столицы.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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