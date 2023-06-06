Подрыв Каховской ГЭС – будут ли в Киеве проблемы с водоснабжением.

В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной.
Подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища не отразится на водоснабжении Киева.
Об этом сообщили в городской военной администрации со ссылкой на "Киевводоканал".
"В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет. Столица продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме", — говорится в сообщении.
Специалисты "Киевводоканала" работают, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение потребителей столицы.
Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.
Читайте также:
- Ким рассказал, что происходит в Николаеве из-за подрыва Каховской ГЭС
- В разведке озвучили детали подготовки россиян к подрыву Каховской ГЭС
- В Кривом Роге собрали экстренное совещание из-за подрыва Каховской ГЭС – ожидаются проблемы с водой