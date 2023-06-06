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В столице и Киевской области раздались взрывы

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В столице и Киевской области раздались взрывы

В Киеве ночью 6 июня работает ПВО / Фото: ТСН.ua

В регионе работает ПВО.

В ночь на вторник, 6 июня, в столице Украины и Киевской области прогремели взрывы.

В регионе работает ПВО, информирует Киевская городская военная администрация.

"Киев. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Upd.

"Вызов в Дарницкий район. Службы направляются на место", — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у ВСУ достаточно вооружения для начала контрнаступления.

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Дата публикации
Просмотры
7854
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