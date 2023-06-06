В столице и Киевской области раздались взрывы

В регионе работает ПВО.
В ночь на вторник, 6 июня, в столице Украины и Киевской области прогремели взрывы.
В регионе работает ПВО, информирует Киевская городская военная администрация.
"Киев. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Upd.
"Вызов в Дарницкий район. Службы направляются на место", — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у ВСУ достаточно вооружения для начала контрнаступления.
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