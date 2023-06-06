Силы ПВО уничтожили над Киевом более 20 воздушных целей – КМВА

В ночь на вторник, 6 июня, россияне в очередной раз атаковали Киев. Предварительно, оккупанты ударили ракетами типа Х-101/555, которые запустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"По предварительной информации, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено и уничтожено более 20 воздушных целей врага! Все сбиты, попаданий не было. Воины нашей противовоздушной обороны – настоящие герои", — говорится в сообщении.

В результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие и линии электропередач троллейбусного сообщения, выбиты окна магазина. Информации о пострадавших пока нет. Данные о последствиях ракетной атаки уточняются.

Ранее мы сообщали, что в столице и Киевской области во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы.