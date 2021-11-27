Воробьиная ночь в Киеве: что прогнозируют синоптики

Если 25 ноября идет дождь, то оттепель будет до начала декабря. / Pexels

В день субботы и вечером дождь стихнет и прекратится.

В Киеве – воробьиная ночь.

Об этом в Facebook сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Дождь и сильный ветер, завывающий. Разве что без грозы. Дождь будет идти всю ночь, утром также. В течение дня субботы и вечером дождь стихнет, прекратится. Спать сегодня уютно — за окном трещит и воет, а ты в теплой кроватке дома). Спите спокойно или смотрящий сериалы — все по прогнозу", — говорится в ее сообщении.

Заметим, что воробьиная ночь – у восточных славян название темной ночи с сильным дождем, грозой и молниями. Считалась временем разгула нечистой силы.

Поверье о воробьиной ночи идет от древнего сказания о птицах как мифических спутниках грозы и вихря.

Воробью, которого издавна связывали с демоническими силами, придавалась особая роль. По христианским преданиям, коварство этой птицы оказалось в том, что она указала место, где находился Христос, а ласточки, напротив, отводили врагов от этого места. Наверное, потому и говорят, что в воробьиные ночи черт меряет воробьев: часть из них отпускает на свободу, а вторую казнит. Замечали, что после таких ночей воробьев действительно становится меньше.

Напомним, что ранее мы сообщали, что Украину начнет заливать дождями: в каких регионах 27 ноября испортится погода.

Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Отметим, синоптики сообщили, будет ли снег на зимние праздники.

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