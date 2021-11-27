Тройное ДТП произошло под Киевом: по меньшей мере пятеро пострадавших (фото, видео)

Тройное ДТП произошло под Киевом: по меньшей мере пятеро пострадавших (фото, видео)

Из-за аварии на трассе возможно усложнение движения в направлении города Чернигов.

Вечером в пятницу, 26 ноября, на 35-м километре автотрассы Киев — Чернигов столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, пострадали пять человек, об их состоянии пока ничего неизвестно.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Авария произошла около 21 часа. В ДТП попали три автомобиля: Chevrolet, Volkswagen и Hyundai. Предварительно – 5 пострадавших. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В патрульной полиции предупредили о возможном усложнении движения в направлении города Чернигов.

В Telegram-канале "Киев Оперативный" опубликовали видео с места ДТП.

Напомним, 26 ноября в городке Хокисинго в Мексике автобус с паломниками, которые ехали в католическую святыню в городе Чалма, врезался в стену дома. В результате ДТП погибли 19 человек, еще 32 получили ранения.

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