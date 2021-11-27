Хулиганское нападение на бар в Киеве: полиция задержала 12 человек и открыла уголовное производство

Полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Киеве по факту хулиганских действий в одном из баров столичного Подола следователи начали уголовное производство.
Об этом пишет полиция Киева в Facebook.
Группа молодых людей с помощью подручных средств разбили витрину заведения и пытались проникнуть внутрь. После того, как у них этого не получилось, они прибегли к бегству. Информация о потерпевших устанавливается.
В частности, на спецлинию "102" поступило сообщение от работника бара на улице Верхний вал о том, что неизвестные совершают хулиганские действия.
Прибыв по указанному адресу, полицейские установили, что группа лиц подручными средствами разбили стекло заведения и пыталась попасть внутрь помещения. После того как им воспрепятствовал персонал закрывшегося изнутри бара, нарушители прибегли к бегству.
Проводятся первоочередные следственные действия, полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев, а также устанавливают все обстоятельства этого события.
Кроме этого, при отработке территории наряды правоохранителей по имеющимся приметам обнаружили 12 человек и доставили их в Подольское управление полиции. Пока с ними общаются полицейские, которые устанавливают причастность молодых людей к вышеуказанным событиям, а также мотивы их поступка.
Сведения по этому событию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Продолжаются следственные действия.
В администрации бара напомнили, что это уже не первый случай нападения на это заведение.
Напомним, 19 сентября проведение Марша равенства в Киеве пыталась сорвать неизвестная женщина. Она легла перед колонной активистов и заявила, что "против того, что развращают детей".
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