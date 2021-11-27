Горобина ніч у Києві: що прогнозують синоптики

Якщо 25 листопада йде дощ, то відлига буде до початку грудня / Pexels

Упродовж дня суботи та надвечір дощ стихне та припиниться.

У Києві - горобина ніч.

Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Дощ та сильний вітер, що завиває. Хіба що без грози. Йтиме дощ всю ніч, вранці також. Впродовж дня суботи та надвечір дощ стихне, припиниться. Спати сьогодні затишно - за вікном періщить і виє, а ти в теплому ліжечку вдома). Спіть спокійно або хто дивиться серіали - все за прогнозом", - йдеться у її повідомленні.

Зауважимо, що горобина ніч — у східних слов'ян назва темної ночі з сильним дощем, грозою та блискавицями. Вважалася часом розгулу нечистої сили.

Повір'я про горобині ночі йде від давнього сказання про птахів як міфічних супутників грози та вихору.

Горобцеві, якого здавна пов'язували з демонічними силами, надавалася особлива роль. За християнськими переказами, підступність цього птаха виявилася у тому, що він вказав місце, де знаходився Христос, а ластівки, навпаки, відводили ворогів від цього місця. Мабуть, тому і кажуть, що у горобині ночі чорт міряє горобців: частину з них відпускає на волю, а другу — страчує. Помічали, що ніби після таких ночей горобців дійсно стає менше.

Нагадаймо, що раніше ми повідомляли, що Україну почне заливати дощами: у яких регіонах 27 листопада зіпсується погода.

Тим часом в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Зауважимо, синоптики повідомили, чи буде сніг на зимові свята.

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