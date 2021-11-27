Потрійна ДТП трапилася під Києвом: щонайменше п’ятеро потерпілих (фото, відео)

Через аварію на трасі можливе ускладнення руху в напрямку міста Чернігів.

Увечері в п’ятницю, 26 листопада, на 35-му кілометрі автотраси Київ — Чернігів зіштовхнулися три автомобілі. За попередньою інформацією, постраждало п’ятеро осіб, про їхній стан поки нічого невідомо.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.

Аварія сталася близько 21-ї години. У ДТП потрапили три автівки: Chevrolet, Volkswagen та Hyundai. Попередньо - 5 потерпілих. Обставини автопригоди встановлюються.

У патрульній поліції попередили про можливе ускладнення руху в напрямку міста Чернігів.

У Telegram-каналі "Київ Оперативний" опублікували відео з місця ДТП.

Нагадаємо, 26 листопада в містечку Хокісінго у Мексиці автобус із паломниками, які їхали до католицької святині у місті Чалма, врізався у стіну будинку. В результаті ДТП загинуло 19 людей, ще 32 отримали поранення.

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