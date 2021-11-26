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Під Києвом маршрутка збила 11-річну дівчинку: подробиці ДТП та фото

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Під Києвом маршрутка збила 11-річну дівчинку: подробиці ДТП та фото

Поліція Київської області

Правоохоронці встановлюють обставини аварії. 

У м. Біла Церква Київської області 26 листопада маршрутка збила 11-річну дівчинку. Потерпілу госпіталізували. 

Про це повідомили в Нацполіції Київської області. 

ДТП сталась на вул. Грибоєдова о 10:00. 56-річний водій маршрутки розповів, що дитина раптово вибігла на дорогу на заборонений сигнал світлофора і він не встиг загальмувати. Потерпілу госпіталізували. 

"За попередніми даними, у дівчинки перелом кісток лівого передпліччя. На щастя, з пасажирів маршрутного таксі ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці встановлюють обставини аварії. 

© Поліція Київської області
Поліція Київської області

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