Під Києвом маршрутка збила 11-річну дівчинку: подробиці ДТП та фото

Під Києвом маршрутка збила 11-річну дівчинку: подробиці ДТП та фото

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

У м. Біла Церква Київської області 26 листопада маршрутка збила 11-річну дівчинку. Потерпілу госпіталізували.

Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

ДТП сталась на вул. Грибоєдова о 10:00. 56-річний водій маршрутки розповів, що дитина раптово вибігла на дорогу на заборонений сигнал світлофора і він не встиг загальмувати. Потерпілу госпіталізували.

"За попередніми даними, у дівчинки перелом кісток лівого передпліччя. На щастя, з пасажирів маршрутного таксі ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Поліція Київської області

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