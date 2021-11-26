Вибиті шибки, поламані меблі: у Києві розтрощили бар “Хвильовий”

Нападники закидали приміщення балонами зі сльозогінним газом.

Увечері в п’ятницю, 26 листопада, група невідомих увірвалася у двір відомого київського бару “Хвильовий” — охоронців побили телескопічними кийками, у вікнах та дверях вибили шибки, а в приміщення вкинули балони зі сльозогінним газом.

Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.

Напад було скоєно організовано і тривав він близько п’яти хвилин. За цей час, як повідомили в адміністрації бару, троє невідомих спершу залили охоронців закладу сльозогінним газом та відлупцювали їх телескопічними кийками, після чого у двір “Хвильового” забігло ще 12 молодиків, які почали трощити шибки у вікнах та дверях.

Фото: Facebook / Хвильовий

“У приміщенні бару було близько 15 відвідувачів, троє діджеїв з Берліну та команда - ще 3 чоловік. Бармени встигли закрити двері на ключ, але двері почали виламували. Відвідувачі тримали двері, щоб невідомі не потрапили всередину”, - йдеться у повідомленні.

Через вибиті вікна невідомі закинули в приміщення бару балони зі сльозогінним газом. У дворі лунали вигуки: “Смерть під*рам”, “White power” та “Достанем пид*расов”.

Охоронна служба, яку викликала адміністрація закладу, приїхала оперативно, але на той час нападники уже зникли. Поліція приїхала через 20 хвилин після закінчення інциденту.

В адміністрації бару “Хвильовий” нагадали, що це вже не перший випадок нападу на цей заклад.

“Перший масовий інцидент трапився 6 листопада, тоді близько 150 чоловік прийшли під бар, заблокували вхід у двір, кидали димові шашки та петарди та розмальовували стіни зі сторони Верхнього Валу. Невідомі в той вечір блокували бар двічі. Перший раз півгодини, другий - близько трьох годин. Тоді на виклики та заяви в поліцію приїхала одна партульна машин, поліцейські стояли поруч та спостерігали за всім, що відбувається. Жодної протидії невідомим поліція не чинила”, - стверджують в закладі.

Окрім того, за словами адміністрації, 9 листопада невідомі розмалювали стіни бару гомофобними та расистськими закликами.

Нагадаємо, 19 вересня проведення Маршу рівності у Києві намагалась зірвати невідома жінка. Вона лягла перед колоною активістів та заявила, що "проти того, що розбещують дітей".

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