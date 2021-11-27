Хуліганський напад на бар у Києві: поліція затримала 12 осіб та відкрила кримінальне провадження

Хуліганський напад на бар у Києві: поліція затримала 12 осіб та відкрила кримінальне провадження

Поліцейські опитують свідків та очевидців, а також встановлюють усі обставини цієї події.

У Києві за фактом хуліганських дій в одному із барів столичного Подолу слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це пише поліція Києва у Facebook.

Група молодиків за допомогою підручних засобів потрощили вітрину закладу та намагались проникнути всередину. Після того, як в них цього не вийшло, вони вдались до втечі. Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Фото: Facebook / {dbkmjdbq

Зокрема, на спецлінію "102" надійшло повідомлення від працівника бару на вулиці Верхній вал про те, що невідомі особи вчиняють хуліганські дії.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські встановили, що група осіб підручними засобами потрощили скло закладу та намагалась потрапити всередину приміщення. Після того, як їм став на заваді персонал бару, який зачинився зсередини, порушники вдались до втечі.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, поліцейські опитують свідків та очевидців, а також встановлюють усі обставини цієї події.

Також читайте У Росії хулігани вночі жорстоко познущалися зі страусів і потрапили на відео

Окрім цього при відпрацюванні території наряди правоохоронців за наявними прикметами виявили 12 осіб та доставили їх до Подільського управління поліції. Наразі з ними спілкуються поліцейські, які встановлюють причетність молодиків до вищевказаних подій, а також мотиви їхнього вчинку.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Тривають слідчі дії.

В адміністрації бару нагадали, що це вже не перший випадок нападу на цей заклад.

Нагадаємо, 19 вересня проведення Маршу рівності у Києві намагалась зірвати невідома жінка. Вона лягла перед колоною активістів та заявила, що "проти того, що розбещують дітей".

Читайте також:

Як боротися із хуліганами на дитячих майданчиках — коментар юриста