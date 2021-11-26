Под Киевом маршрутка сбила 11-летнюю девочку: подробности ДТП и фото

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
В г. Белая Церковь Киевской области 26 ноября маршрутка сбила 11-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали.
Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.
ДТП произошло на ул. Грибоедова в 10:00. 56-летний водитель маршрутки рассказал, что ребенок внезапно выбежал на дорогу на запрещенный сигнал светофора и он не успел затормозить. Пострадавшую госпитализировали.
"По предварительным данным, у девочки перелом костей левого предплечья. К счастью, из пассажиров маршрутного такси никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Читайте также:
- Погибли 35-летняя мать и ее 3-летний сын: в Днепропетровской области автомобиль влетел у пешеходов (фото)
- Во Львове продлили жесткий карантин: назвали дату, когда город может выйти из "красной" зоны
- Новый COVID-штамм в мире: в Минздраве сообщили, ограничивает ли Украина въезд в страну