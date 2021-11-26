Под Киевом маршрутка сбила 11-летнюю девочку: подробности ДТП и фото

Под Киевом маршрутка сбила 11-летнюю девочку: подробности ДТП и фото

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

В г. Белая Церковь Киевской области 26 ноября маршрутка сбила 11-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

ДТП произошло на ул. Грибоедова в 10:00. 56-летний водитель маршрутки рассказал, что ребенок внезапно выбежал на дорогу на запрещенный сигнал светофора и он не успел затормозить. Пострадавшую госпитализировали.

"По предварительным данным, у девочки перелом костей левого предплечья. К счастью, из пассажиров маршрутного такси никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Полиция Киевской области

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