Выбитые стекла, поломанная мебель: в Киеве разгромили бар "Хвильовий"

Нападающие забросали помещение баллонами со слезоточивым газом.

Вечером в пятницу, 26 ноября, группа неизвестных ворвалась во двор известного киевского бара "Хвильовий" — охранников избили телескопическими дубинками, в окнах и дверях выбили стекла, а в помещение бросили баллоны со слезоточивым газом.

Об этом сообщили на Facebook-странице заведения.

Нападение было совершено организованно и продолжалось около пяти минут. За это время, как сообщили в администрации бара, трое неизвестных сначала залили охранников заведения слезоточивым газом и избили их телескопическими дубинками, после чего во двор "Хвильового" забежало еще 12 молодых людей, которые начали крушить стекла в окнах и дверях.

Фото: Facebook/{dbkmjdbq

“В помещении бара было около 15 посетителей, трое диджеев из Берлина и команда – еще 3 человека. Бармены успели закрыть дверь на ключ, но дверь начали выламывать. Посетители держали дверь, чтобы неизвестные не попали внутрь”, — говорится в сообщении.

Через выбитые окна неизвестные забросили в помещение бара баллоны со слезоточивым газом. Во дворе звучали возгласы: "Смерть пид*рам", "White power" и "Достанем пид*расов".

Охранная служба, вызванная администрацией заведения, приехала оперативно, но к тому времени нападавшие уже исчезли. Полиция приехала спустя 20 минут после окончания инцидента.

В администрации бара "Хвильовий" напомнили, что это уже не первый случай нападения на это заведение.

"Первый массовый инцидент произошел 6 ноября, тогда около 150 человек пришли под бар, заблокировали вход во двор, бросали дымовые шашки и петарды и разрисовывали стены со стороны Верхнего Вала. Неизвестные в тот вечер блокировали бар дважды. Первый раз полчаса, второй – около трех часов. Тогда на вызовы и заявления в полицию приехала одна партульная машина, полицейские стояли рядом и наблюдали за происходящим. Никакого противодействия неизвестным полиция не оказывала”, — утверждают в заведении.

Кроме того, по словам администрации, 9 ноября неизвестные разрисовали стены бара гомофобными и расистскими надписями.

Напомним, 19 сентября проведение Марша равенства в Киеве пыталась сорвать неизвестная женщина. Она легла перед колонной активистов и заявила, что "против того, что развращают детей".

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