В столичном Гидропарке нашли противотанковую мину

Спасатели подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехникам.

В столичном Гидропарке во время водолазных работ спасатели достали из реки Днепр противотанковую мину. Взрывоопасный предмет подняли на поверхность и транспортировали для его дальнейшего уничтожения.

Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"9 июня в 6:00 группа подводного разминирования и специальных водолазных работ выехала в Гидропарк в Днепровском районе. Там накануне водолазы коммунального предприятия "Плесо" при проверке акватории Днепра под Венецианским мостом увидели в воде предмет, похожий на боеприпас", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия, водолазы-саперы с помощью подводных металлоискателей обследовали акваторию реки Днепр в указанном месте и обнаружили противотанковую мину ТМ-62.

После чего спасатели подняли взрывоопасный предмет на поверхность и передали его пиротехникам для дальнейшей транспортировки и уничтожения в установленном порядке.

Ранее два артиллерийских снаряда обнаружили в подъезде жилого дома в Деснянском районе Киева.

А в селе Озера Киевской области на частном дворе прогремел взрыв, в результате которого погиб рабочий, который фасовал боеприпасы. Он пытался открыть ящик с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию.

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