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В Киеве открыли запись на массовую вакцинацию через сервис Helsi

Автор
Яна КовальЯна Коваль
Дата публикации
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В Киеве открыли запись на массовую вакцинацию через сервис Helsi

Associated Press

Подтверждение записи будет направлено в смс-сообщении.

С 9 июня жители столицы могут записаться на вакцинацию от коронавируса с помощью сервиса Helsi.

Об этом сообщает КГГА.

Чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно зайти на сайт сервиса helsi.me и выбрать день и время вакцинации.

Подтверждение записи будет направлено в смс-сообщении: нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

Стоит убедиться, что в электронном кабинете указан номер мобильного телефона. Важно: подпишите декларацию с врачом заранее. Ее отсутствие в 3-4 раза замедляет процесс вакцинации и задерживает очередь.

Напомним, на выходных в Украине будет работать вдвое больше центров массовой вакцинации от коронавируса. Перечень городов.

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