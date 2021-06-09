В Киеве открыли запись на массовую вакцинацию через сервис Helsi

Подтверждение записи будет направлено в смс-сообщении.
С 9 июня жители столицы могут записаться на вакцинацию от коронавируса с помощью сервиса Helsi.
Об этом сообщает КГГА.
Чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно зайти на сайт сервиса helsi.me и выбрать день и время вакцинации.
Подтверждение записи будет направлено в смс-сообщении: нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".
Стоит убедиться, что в электронном кабинете указан номер мобильного телефона. Важно: подпишите декларацию с врачом заранее. Ее отсутствие в 3-4 раза замедляет процесс вакцинации и задерживает очередь.
Напомним, на выходных в Украине будет работать вдвое больше центров массовой вакцинации от коронавируса. Перечень городов.