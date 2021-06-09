В Киеве обнаружили подозрительную находку у моста Метро: фото

Движение транспорта перекрыто.
В Киеве обнаружили подозрительную находку у моста Метро.
Столичная полиция проверяет информацию.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
Сейчас на месте происшествия работают представители соответствующих профильных служб.
Правоохранители обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее дополнительный осмотр.
"Сегодня, 9 июня, в полицию Киева по спецлинии 102 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета у моста "Метро" на пешеходной зоне. Для проверки этой информации на место происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб и ведомств", — говорится в сообщении полиции.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении столичной полиции.
Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.
Напомним, в Киеве 37-летний мужчина "заминировал" Северный мост. За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.