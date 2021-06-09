Гроза, град и шквалы: киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий

Также спасатели советуют, как действовать во время шквалов и гроз.

В ближайший час и до конца суток 9 июня в Киеве и Киевской области ожидается гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области предупреждают в ГСЧС.

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на территории всей Украины. Также спасатели советуют, как действовать во время шквалов и гроз.

Между тем в Днепре непогода принесла с собой не только дождь, град и подтопления, но и ... смерч. Впечатляющие кадры публикуют в Сети местные жители.

А вот по Херсонской области пронесся торнадо. В результате непогоды в селе Ушкалка повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья.

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