В Киеве "черные" коллекторы терроризировали должников и их родственников

В рамках следствия установлено 14 лиц, пострадавших от неправомерных действий указанной группы.

В Киеве правоохранители разоблачили "черных" коллекторов, которые угрожали насилием гражданам в случае неуплаты долга. Иногда подобные звонки поступали и тем, кто не имел никакого отношения к кредитам, а сумма "долгов", которая подлежала уплате, колебалась от 1,5 до 180 тысяч гривен.

Об этом в среду, 9 июня, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По данным следствия, с марта 2019 группа лиц, организовав устойчивое преступное объединение, организовали деятельность коллекторского "колл-центра", из которого осуществлялись звонки гражданам с требованиями возврата долгов перед компанией мгновенного кредитования. Сумма "долгов", которая подлежала уплате колебалась от 1,5 до 180 тысяч гривен ", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что звонки поступали и тем, кто не имел никакого отношения к таким финансовым обязательствам. Они сопровождались угрозами применения насилия над якобы должниками и их близкими родственниками, угрозами повреждения или уничтожения их имущества.

В рамках следствия установлено 14 лиц, пострадавших от неправомерных действий указанной группы.

Трем фигурантам сообщено о подозрении по факту принуждения граждан к выполнению гражданско-правовых обязательств (ч. 3 ст. 355 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжаются следственные действия с целью установления всех лиц и обстоятельств этого преступления.

Напомним, что в Украине вступил в силу новый закон, который призван угомонить коллекторов.

О том, куда обращаться, если вам продолжают круглосуточно звонить и угрожать коллекторы — в нашем материале.

Рэкетиры в законе: кто должен контролировать работу коллекторов

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