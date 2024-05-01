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В пригороде Киева будут раздаваться взрывы

В пригороде Киева будут раздаваться взрывы

В пригороде Киева будут раздаваться взрывы

В Киевской области будут ликвидировать взрывоопасные предметы / Фото: Киевская городская военная администрация.

Жителей Киевщины предупредили о звуках взрывов и просят сохранять спокойствие.

В Киевской области, в среду, 1 мая, может быть громко. В Вышгородском районе будут работать саперы.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытия", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве усиливают безопасность из-за возможной ракетной атаки на Пасху.

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