В пригороде Киева будут раздаваться взрывы

Жителей Киевщины предупредили о звуках взрывов и просят сохранять спокойствие.
В Киевской области, в среду, 1 мая, может быть громко. В Вышгородском районе будут работать саперы.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытия", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве усиливают безопасность из-за возможной ракетной атаки на Пасху.
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