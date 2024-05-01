Возможна ракетная атака на Пасху: в Киеве усиливают безопасность

Как отметил глава военной администрации, "угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает".

На Пасху в Киеве будут ужесточены меры безопасности. Возле церквей будут дежурить правоохранители, которые в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей в ближайшие укрытия.

Об этом сообщила Киевская ГВА со ссылкой на руководителя Сергея Попко.

Во время Пасхи, 5 мая, в Киеве будут задействованы все необходимые меры безопасности. Для поддержки правопорядка будут привлечены представители Нацполиции и работники муниципальной охраны столицы. Чтобы не допустить провокаций, они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих — храмы, соборы и заповедник "Киево-Печерская лавра".

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Возле церквей будут дежурить правоохранители, которые при воздушной тревоге будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей в ближайшие укрытия.

Также будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве, чтобы предотвратить правонарушения.

Попко подчеркнул, что комендантский час на Пасху в Киеве будет действовать без изменений – с 00:00 до 05:00.

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Глава ГВА обратился к киевлянам и гостям города с призывом по возможности посмотреть богослужение онлайн – по телевидению, через YouTube или на Facebook. Если же верующие решат пойти в храм, Попко призвал заботиться о безопасности, пытаться избегать больших скоплений людей.

"Не забывайте – в стране продолжается война. У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать только причинения зла! Угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает!" – предостерег начальник военной администрации.

Он добавил, что следует помнить о сигналах воздушной тревоги, в случае которых идти в ближайшее укрытие.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне могут устроить ракетную атаку на Пасху! Полиция усиливает дежурство!

Напомним, как сообщили в Нацполиции, ограничения на Пасху в Украине не отменят и не изменят. Военные администрации также не планируют менять график комендантских часов.

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