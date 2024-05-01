У передмісті Києва лунатимуть вибухи

Мешканців Київщини попередили про звуки вибухів і просять зберігати спокій.

У Київській області у середу, 1 травня, може бути гучно. У Вишгородському районі працюватимуть сапери.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Сьогодні у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві посилюють безпеку через можливу ракетну атаку на Великдень.

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