Можлива ракетна атака на Великдень: у Києві посилюють безпеку

Як наголосив голова військової адміністрації, "загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає".

На Великдень у Києві будуть посилені заходи безпеки. Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разі повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів.

Про це повідомила Київська МВА із посиланням на очільника Сергія Попка.

Під час Великодня, 5 травня, у Києві будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Для підтримання правопорядку будуть залучені представники Нацполіції та працівники муніципальної охорони столиці. Аби не допустити провокацій, вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та заповідник "Києво-Печерська лавра".

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Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів.

Також працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відстежуватимуть ситуацію в Києві, аби запобігти правопорушенням.

Попко наголосив, що комендантська година на Великдень у Києві діятиме без змін – від 00:00 до 05:00.

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Очільник МВА звернувся до киян та гостей міста із закликом за можливості подивитися богослужіння онлайн – по телебаченню, через YouTube чи на Facebook. Якщо ж віряни таки вирішать піти до храму, Попко закликав дбати про безпеку, намагатися уникати великих скупчень людей.

"Не забувайте – в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає!" – застеріг начальник військової адміністрації.

Він додав, що слід пам’ятати про сигнали повітряної тривоги, в разі яких прямувати до найближчого укриття.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни можуть влаштувати ракетну атаку на Великдень! Поліція посилює чергування!

Нагадаємо, як повідомили в Нацполіції, обмеження на Великдень в Україні не скасують і не змінять. Військові адміністрації також не планують змінювати графіки комендантських годин.

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