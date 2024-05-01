СБУ здійснює контррозвідувальні заходи у центрі Києва

Серед основних локацій – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

Служба безпеки України здійснює планові контррозвідувальні (безпекові) заходи у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей.

Під час безпекових заходів силовики:

оглядають території та окремі будівлі і приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста

Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

"Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, силовики СБУ 11 січня проводили контррозвідувальні заходи на території Печерського району, зокрема, у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях.

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