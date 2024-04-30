"Чоловікам, жінки яких пішли до війська, було б спокійніше": що думають кияни про ідею створення жіночого батальйону

Мешканки Києва переважно схвально реагували на таку ідею, мотивуючи це тим, що деяким жінкам однозначно комфортніше було б служити з жінками.

У Збройних силах України схвально відреагували на ідею створити окремий бойовий підрозділ, який складатиметься винятково з жінок. Як відомо, з понад 60 тисяч військовослужбовиць ЗСУ 41 тисяча обіймає саме військові посади, а 5 тисяч воюють на передовій. Вони несуть службу в підрозділах разом з чоловіками. 10% жінок долучилися до тероборони.

Телеканал "КИЇВ24" провів опитування серед киянок, що вони думають про ідею створення жіночого батальйону.

Мешканки Києва переважно схвально реагували на таку ідею, мотивуючи це тим, що деяким жінкам однозначно комфортніше було б служити з жінками, крім того, їхнім чоловіка було б спокійніше. Хоча деякі жінки зазначали, що їм комфортніше було б служити з чоловіками, бо вони витриваліші та можуть вчасно підставити плече.

Що думають киянки про ідею створення жіночого батальйону

"Я думаю, що було б комфортніше, однозначно. Але я не вважаю це великою проблемою. Тут усе залежить від людини. І якщо людина має бажання піти воювати, захищати нашу державу, то вона може піти і в той батальйон, і в той батальйон (і в чоловічий, і в жіночий – ред.). Але є жінки заміжні, і щоб чоловікові було спокійніше, то, мабуть, хай би створили ці батальйони".

"З одного боку, варто було б розділити (чоловіків і жінок – ред.). Жінкам було би комфортніше, напевно, перебувати серед жінок. Але з іншого боку, чоловіки витриваліші, і жінкам було б легше триматися, якби чоловік був поряд. І взагалі, підтримка завжди потрібна, неважливо, якої статі людина".

"Мені без різниці насправді. Я не бачу якогось розрізнення – чоловік, жінка. Всі на однакових умовах ідуть. Але якщо є такі особисті бажання людей, наприклад, жінки якісь хочуть служити без чоловіків, то чому б і ні? Я не бачу в цьому нічого поганого".

"Якби я йшла (до війська – ред.), у мене такий характер, що мені легше працювати з чоловіками. Я пішла б у чоловічий колектив. Але, можливо, це потрібно (створення жіночого батальйону – ред.)".

"Це не про розділення, а про те, що жінки теж важливі і вони настільки ж багато несуть користі нашому війську, як і чоловіки. Не знаю щодо себе, якщо чесно... Якби я пішла до війська, це складне питання, але я не виключаю, що, можливо, це був би суто жіночий батальйон".

До слова, в Україні показник кількості жінок в армії найвищий навіть для країн НАТО.

Раніше ТСН.ua писав про те, кого з жінок можуть мобілізувати за новим законом.

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