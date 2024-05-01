У Києві медпрацівники придумали схему заробітку на призовниках – подробиці справи

У Києві перед судом постануть члени злочинного угруповання з числа медпрацівників, які за гроші визнавали призовників непридатними до військової служби. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Як виявили правоохоронці, до злочинної схеми входили 10 осіб – керівники військово-лікарських комісій, завідувач неврологічного відділення та декілька лікарів. Вони за гроші надавали чоловікам призовного віку медичні довідки про непридатність до військової служби. Вартість "послуг" коливалась від 3 до 4 тисяч доларів.

У якості доказів злочинної діяльності правопорушників було виявлено "чорнові" записи, комп’ютерну техніку та гроші у сумі 150 000 доларів США, 26 000 євро та 200 000 гривень, отриманих від злочинної діяльності.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

За вчинене зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві посилюють безпеку через можливу ракетну атаку на Великдень.

Читайте також: