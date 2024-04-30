"Мужчинам, жены которых пошли в армию, было бы спокойнее": что думают киевляне об идее создания женского батальона

Жители Киева преимущественно с одобрением реагировали на такую идею, мотивируя это тем, что некоторым женщинам однозначно комфортнее было бы служить с женщинами.

В Вооруженных силах Украины одобрительно отреагировали на идею создать отдельное боевое подразделение, которое будет состоять исключительно из женщин. Как известно, из более чем 60 тысяч женщин-военнослужащих ВСУ, 41 тысяча занимает именно военные должности, а 5 тысяч воюют на передовой. Они несут службу в подразделениях вместе с мужчинами. 10% женщин присоединились к терробороне.

Телеканал "КИЕВ24" провел опрос среди киевлян, что они думают об идее создания женского батальона.

Жители Киева преимущественно одобрительно реагировали на такую идею, мотивируя это тем, что некоторым женщинам однозначно комфортнее было бы служить с женщинами, кроме того, их мужьям было бы спокойнее. Хотя некоторые женщины отмечали, что им комфортнее было бы служить с мужчинами, потому что они более выносливы и могут вовремя подставить плечо.

Что думают киевлянки об идее создания женского батальона

"Я думаю, что было бы комфортнее, однозначно. Но я не считаю это большой проблемой. Здесь все зависит от человека, и если человек хочет пойти воевать, защищать наше государство, то он может пойти и в тот батальон, и в тот батальон (и в мужской, и в женский – ред.). Но есть женщины замужние, и чтобы мужу было спокойнее, то, пожалуй, пусть бы создали эти батальоны".

"С одной стороны, стоило бы разделить (мужчин и женщин – ред.). Женщинам бы было комфортнее, наверное, находиться среди женщин. Но, с другой стороны, мужчины более выносливы, и женщинам было бы легче держаться, если бы мужчина был рядом. И вообще, поддержка всегда нужна, неважно, какого пола человек".

"Мне без разницы, на самом деле. Я не вижу какого-то различия – мужчина, женщина. Все на одинаковых условиях идут. Но если есть такие личные желания людей, например, женщины какие-то хотят служить без мужчин, то почему бы и нет? Я не вижу в этому ничего плохого".

"Если бы я шла (в армию – ред.), у меня такой характер, что мне легче работать с мужчинами. Я бы пошла в мужской коллектив. Но, возможно, это нужно (создание женского батальона – ред.)".

"Это не о разделении, а о том, что женщины тоже важны, и они столь же много несут пользы нашему войску, как и мужчины. Не знаю по поводу себя, если честно... Если бы я пошла в армию, это сложный вопрос, но я не исключаю, что, возможно, это был бы сугубо женский батальон".

К слову, в Украине показатель количества женщин в армии самый высокий даже для стран НАТО.

Ранее ТСН.ua писал о том, кого из женщин могут мобилизовать по новому закону.

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