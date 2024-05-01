В Киеве медработники придумали схему заработка на призывниках – подробности дела

В Киеве перед судом предстанут члены преступной группировки из числа медработников, признававших за деньги призывников непригодными к военной службе. Им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Как выяснили правоохранители, в преступную схему входили 10 человек – руководители военно-врачебных комиссий, заведующий неврологическим отделением и несколько врачей. Они за деньги предоставляли мужчинам призывного возраста медицинские справки о непригодности к военной службе. Стоимость "услуг" колебалась от 3 до 4 тысяч долларов.

В качестве доказательств преступной деятельности правонарушителей были обнаружены "черновые" записи, компьютерная техника и деньги в сумме 150 000 долларов США, 26 000 евро и 200 000 гривен, полученных от преступной деятельности.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по корыстным поводам.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве усиливают безопасность из-за возможной ракетной атаки на Пасху.

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