СБУ осуществляет контрразведывательные мероприятия в центре Киева

Служба безопасности Украины осуществляет плановые контрразведывательные (безопасные) мероприятия в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Основная цель мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.

Во время мероприятий безопасности силовики:

осматривают территории и отдельные здания и помещения (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов

осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города

Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения.

"Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта. Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, силовики СБУ 11 января проводили контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района, в частности, в пределах правительственного квартала и на близлежащих территориях.

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