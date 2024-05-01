СБУ осуществляет контрразведывательные мероприятия в центре Киева

Среди основных локаций – Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность.
Служба безопасности Украины осуществляет плановые контрразведывательные (безопасные) мероприятия в Шевченковском районе Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Основная цель мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.
Во время мероприятий безопасности силовики:
- осматривают территории и отдельные здания и помещения (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов
- осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города
Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения.
"Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта. Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, силовики СБУ 11 января проводили контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района, в частности, в пределах правительственного квартала и на близлежащих территориях.
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