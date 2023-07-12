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В области работает ПВО — Киевская ОВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
377
Время на прочтение
1 мин
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В области работает ПВО — Киевская ОВА

Воздушная тревога продолжается / Фото: ТСН.ua

Зафиксировано движение вражеских БПЛА.

Киевская область, в регионе работает ПВО.

Об этом сообщает в сообщении в социальных сетях Киевская ОВА.

"Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Верим в Вооруженные силы Украины!", — говорится в сообщении.

«Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», – добавил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее в Украине "покраснело" несколько областей.

Добавим, что в Киеве объявлена воздушная тревога.

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Просмотры
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