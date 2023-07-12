В области работает ПВО — Киевская ОВА

Киевская область, в регионе работает ПВО.

Об этом сообщает в сообщении в социальных сетях Киевская ОВА.

"Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Верим в Вооруженные силы Украины!", — говорится в сообщении.

«Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», – добавил Сергей Попко, начальник КМВА.

Также читайте Ермак призвал внимательно отнестись к воздушной тревоге

Напомним, что ранее в Украине "покраснело" несколько областей.

Добавим, что в Киеве объявлена воздушная тревога.