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В Киеве и по всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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3697
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В Киеве и по всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Причиной сигнала тревоги может быть взлет МиГ-31, стоит пройти в укрытие

Оглашение тревоги совпало с выступлением президента Украины Владимира Зеленского в Вильнюсе.

В Киеве, а затем и по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Сирены вечером 11 июля раздаются в столице и во всех областях во второй раз.

Об этом сообщили в КГГА.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", — говорится в сообщении.

Опасность связана с активностью тактической авиации в России.

Оглашение тревоги совпало с выступлением президента Украины Владимира Зеленского перед жителями Вильнюса.

Напомним, лидеры НАТО наконец-то достигли общей позиции по приглашению Украины в Альянс. Отмечается, что окончательная формулировка декларации по поводу будущего членства Украины говорит о том, что НАТО "сможет отправить приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и будут выполнены условия".

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Дата публикации
Просмотры
3697
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