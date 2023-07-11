Заставляли своих детей сниматься в порно: в Киеве мать и ее сожитель получили по 15 лет тюрьмы

При изготовлении детского порно мать и ее сожитель совершали в отношении детей насильственные действия сексуального характера и развращали их.

В Киеве мать и ее сожитель получили по 15 лет тюрьмы за то, что в течение года насиловали и развращали своих детей — 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, снимая с ними порнографическое видео.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Ювенальные прокуроры Деснянской окружной прокуратуры города Киева в суде доказали вину матери и ее сожителя в изготовлении, распространении и принуждении собственных малолетних детей к участию в создании детской порнографии, совершении в отношении них насильственных действий сексуального характера и развращения (ч. 4 ст. 301-1), ч.4 ст.153, ч.2 ст.156 УК Украины). Приговором суда они приговорены к максимальной степени наказания — 15 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Прокурор в суде доказал, что женщина и ее сожитель, имея на содержании двух малолетних детей – 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, применяли в отношении них насилие и принуждали к участию в создании детской порнографии.

Снятые материалы обвиняемые распространяли через всемирную сеть Интернет.

"При изготовлении детской порнографии мать и ее сожитель совершали в отношении детей насильственные действия сексуального характера и развращали их", — отметили в прокуратуре.

Указанные противоправные действия продолжались в течение года и только при вмешательстве правоохранителей были прекращены.

Деснянский райсуд в полной мере поддержал предложенную ювенальным прокурором максимальную меру наказания, приговором суда обидчики детей приговорены к 15 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к информационно-телекоммуникационным системам на три года.

Кроме того, по решению суда сведения по указанным лицам внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

В настоящее время дети находятся с бабушкой.

Напомним, в Броварах Киевской области 46-летний мужчина изнасиловал подростка во время сеанса массажа на территории оздоровительно-реабилитационного центра.

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