В області працює ППО - Київська ОВА

Київська область, у регіоні працює ППО.

Про це інформує у повідомленні у соціальних мережах Київська ОВА.

"Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Віримо в Збройні сили України!", - йдеться у повідомленні.

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», — додав Сергій Попко, начальник КМВА.

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Нагадаємо, що раніше в Україні "почервоніло" кілька областей.

Додамо, що у Києві оголошена повітряна тривога.