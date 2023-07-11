У Вишгородському районі під Києвом знову лунатимуть вибухи

У передмісті Києва може бути гучно. Це працюють наші сапери.

Про це 11 липня повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

Містян та мешканців передмістя закликали зберігати спокій, оскільки роботи планові. А під час повітряної тривоги прямувати до укриттів.

Нагадаємо, на Київщині 11 липня також проводяться вибухові роботи на Ольшаницькому родовищі гранітів.

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