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У Вишгородському районі під Києвом знову лунатимуть вибухи

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Час на прочитання
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У Вишгородському районі під Києвом знову лунатимуть вибухи

Під Києвом працббть сапери / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

У передмісті столиці 11 липня працюють сапери.

У передмісті Києва може бути гучно. Це працюють наші сапери.

Про це 11 липня повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

Містян та мешканців передмістя закликали зберігати спокій, оскільки роботи планові. А під час повітряної тривоги прямувати до укриттів.

Нагадаємо, на Київщині 11 липня також проводяться вибухові роботи на Ольшаницькому родовищі гранітів.

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Дата публікації
Перегляди
271
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