У Вишгородському районі під Києвом знову лунатимуть вибухи

У передмісті столиці 11 липня працюють сапери.
У передмісті Києва може бути гучно. Це працюють наші сапери.
Про це 11 липня повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.
Містян та мешканців передмістя закликали зберігати спокій, оскільки роботи планові. А під час повітряної тривоги прямувати до укриттів.
Нагадаємо, на Київщині 11 липня також проводяться вибухові роботи на Ольшаницькому родовищі гранітів.
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