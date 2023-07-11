Примушували власних дітей зніматися у порно: у Києві мати та її співмешканець отримали по 15 років в'язниці

Під час виготовлення дитячого порно матір та її співмешканець вчиняли стосовно дітей насильницькі дії сексуального характеру та розбещували їх.

У Києві мати та її співмешканець отримали по 15 років в'язниці за те, що упродовж року ґвалтували і розбещували власних дітей — 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, знімаючи з ними порнографічні відео.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури міста Києва в суді довели вину матері та її співмешканця у виготовленні, розповсюдженні та примушуванні власних малолітніх дітей до участі у створенні дитячої порнографії, вчиненні відносно них насильницьких дій сексуального характеру та розбещення (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України). Вироком суду їх засуджено до максимальної міри покарання - 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Прокурор у суді довів, що жінка та її співмешканець, маючи на утриманні двох малолітніх дітей – 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, застосовували стосовно них насильство та примушували до участі у створення дитячої порнографії.

Відзняті матеріли обвинувачені розповсюджували через всесвітню мережу Інтернет.

"Під час виготовлення дитячої порнографії мати та її співмешканець вчиняли стосовно дітей насильницькі дії сексуального характеру та розбещували їх", - зазначили у прокуратурі.

Вказані протиправні дії тривали протягом одного року і лише за втручання правоохоронців були припинені.

Деснянський райсудо у повній мірі підтримав запропоновану ювенальним прокурором максимальну міру покарання, вироком суду кривдників дітей засуджено до 15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з доступом до інформаційно-телекомунікаційних систем на три роки.

Крім того, за рішенням суду відомості щодо вказаних осіб внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі діти перебувають із бабусею.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині 46-річний чоловік зґвалтував підлітка під час сеансу масажу на території оздоровчо-реабілітаційного центру.

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