У Києві оголошена повітряна тривога: негайно в укриття

У столиці України оголошена повітряна тривога.
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!
Про це інформує КМВА.
"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога оголошена через рух ворожих безпілотників.
"Київ – ударні БпЛА "Shahed". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.
"Київ — уважно. Пройдіть в укриття, будьте подалі від вікон та скла. Рух БпЛА на місто зі Сходу", - пишуть моніторингові канали.
"Знаходьтесь у безпечних місцях та не знімайте роботу ППО!", - нагадуємо МВС.
Нагадаємо, що раніше в Україні "почервоніло" кілька областей.
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