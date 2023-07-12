У Києві оголошена повітряна тривога: негайно в укриття

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!

Про це інформує КМВА.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога оголошена через рух ворожих безпілотників.

"Київ – ударні БпЛА "Shahed". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

"Київ — уважно. Пройдіть в укриття, будьте подалі від вікон та скла. Рух БпЛА на місто зі Сходу", - пишуть моніторингові канали.

"Знаходьтесь у безпечних місцях та не знімайте роботу ППО!", - нагадуємо МВС.

Нагадаємо, що раніше в Україні "почервоніло" кілька областей.