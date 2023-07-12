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У Києві оголошена повітряна тривога: негайно в укриття

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Києві оголошена повітряна тривога: негайно в укриття

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: Pexels

У столиці України оголошена повітряна тривога.

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!

Про це інформує КМВА. 

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні. 

Повітряна тривога оголошена через рух ворожих безпілотників. 

"Київ –   ударні БпЛА "Shahed". Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ. 

"Київ — уважно. Пройдіть в укриття, будьте подалі від вікон та скла. Рух БпЛА на місто зі Сходу", - пишуть моніторингові канали. 

"Знаходьтесь у безпечних місцях та не знімайте роботу ППО!", - нагадуємо МВС. 

Нагадаємо, що раніше в Україні "почервоніло" кілька областей

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Перегляди
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