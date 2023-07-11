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У Києві та по всій території України оголошено повітряну тривогу

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві та по всій території України оголошено повітряну тривогу

Причиною сигналу тривоги може бути зліт МіГ-31, варто пройти в укриття

Оголошення тривоги збіглося із виступом президента України Володимира Зеленського у Вільнюсі. 

У Києві, а потім і по всій території України оголошена повітряна тривога.

Сирени ввечері 11 липня лунають у столиці та усіх областях вдруге.

Про це повідомили у КМДА.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у повідомленні.

Небезпека пов'язана з активністю тактичної авіації Росії.

Оголошення тривоги збіглося із виступом президента України Володимира Зеленського перед мешканцями Вільнюса. 

Нагадаємо, лідери НАТО нарешті досягли спільної позиції щодо запрошення України до Альянсу. Зазначається, що остаточне формулювання декларації щодо майбутнього членства України говорить про те, що НАТО "зможе надіслати запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і будуть виконані умови".

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Дата публікації
Перегляди
3840
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