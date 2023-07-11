У Київраді відреагували на скандал з підлітком з велосипедом, якого вигнали з тролейбуса

У Департаменті транспортної інфраструктури наголошують, що пасажир має право перевозити велосипед у наземному громадському транспорті лише у розібраному вигляді.

У Департаменті транспортної інфраструктури Києва відреагували на скандал навколо підлітка з велосипедом, якого водійка вигнала із тролейбуса.

У відповіді на запит депутатки Київради Ксенії Семенової у відомстві зазначили, що пасажир має право перевозити у наземному громадському транспорті велосипед тільки в розібраному вигляді.

У Департаменті пояснили, що у тролейбусі перевозився нескладений велосипед, а це є порушенням правил.

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"Дії водія щодо вимоги залишити салон тролейбуса пасажиру, який порушував Правила, були правомірними", – повідомили у відомстві.

Також у Департаменті транспортної інфраструктури зазначили, що з водійкою, яка працювала на тролейбусному маршруті №37, та іншими водіями громадського транспорту КП "Київпастранс" проведено відповідну роботу щодо безумовного дотримання правил користування міським наземним пасажирським громадським транспортом.

Що можна перевозити у громадському транспорті

Багаж, який можна перевозити у громадському транспорті, не може перевищувати такий розмір: 100х50х30 см та мати вагу понад 40 кг. Також не можна провозити речі, довші за 190 см та діаметром понад 30 см (окрім дитячих та інвалідних візочків, велосипедів, що складаються, та лиж).

Пасажир має право безоплатно перевозити таку ручну поклажу:

одну пару лиж;

дитячий візок;

санки;

велосипед у розібраному вигляді;

дрібний садовий інвентар у відповідній упаковці;

дрібних тварин у кошиках та сумках з суцільним дном;

птахів у клітках;

собак у намордниках на повідці за наявності відповідних документів та за умови, що тварини не забруднять салон транспортного засобу та речі пасажирів й розташовуються на підлозі.

Ксенія Семенова запропонувала готувати правки до правил перевезення.

Нагадаємо, кияни подарували новенький велосипед 13-річному Тимофію, який напередодні із двоколісним зайшов до громадського транспорту, а натовп на чолі з водійкою автобуса почав хлопця виганяти, бо нібито їхати з велосипедом там заборонено. Раніше 13-річний Тимофій пояснив, що ділить один велосипед на двох із мамою, тому поїхав на Троєщину до дядька за його велосипедом, який тому не потрібен.

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