Якою погода буде в Україні 12 липня: прогноз від синоптиків

В деяких регіонах нашої держави у середу очікуються короткочасні дощі.

На Київщині 12 липня очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Водночас на частині території нашої держави можливі короткочасні дощі.

Про це повідомили в пресслужбі Укргідрометцентра.

Як зазначається, вночі в Приазов'ї та Криму та вдень у більшості західних областей місцями короткочасні дощі і грози. На решті території без опадів.

“Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15 градусів, на узбережжі морів до 19 градусів; вдень 21-26 градусів, на крайньому заході та південному заході країни 25-30 градусів”, - розповіли в Укргідрометцентрі.

Яка погода буде на Київщині

В Київській області прогнозується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

“Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 21-26 градусів. У Києві вночі 12-14 градуси, вдень 23-25 градусів”, - додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, що липень може стати найспекотнішим місяцем за останні 120 тисяч років.

Читайте також: