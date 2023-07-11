У Києві чоловік трощив автівку арматурою, а перелякана власниця сиділа в салоні: фото

У Києві чоловік металевими палицями пошкодив автомобіль киянки.

Інцидент стався на проїжджій частині в Дніпровському районі столиці, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від пасажирів трамваю про те, що на проїжджій частині вулиці Алматинської невідомий чоловік б’є по автомобілю металевою арматурою. За вказаною адресою негайно прибули співробітники полку поліції особливого призначення №2 та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Правоохоронці за допомогою очевидців затримали дебошира, який перебував з явними ознаками наркотичного сп’яніння.

"Ми з’ясували, що чоловік, раптово вибігши на проїжджу частину, став бити двома металевими палицями по капоту та лобовому склу автомобіля марки Renault Logan, за кермом якого перебувала власниця транспортного засобу. Ми затримали його в порядку статті 289–2 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисником виявився неодноразово судимий за майнові злочини та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин 37-річний уродженець Луганщини. Своїми протиправними діями чоловік завдав потерпілій близько 45 тисяч гривень матеріальної шкоди", - розповіла начальник сектору дізнання відділу поліції №1 Дніпровського управління поліції Альона Голенко.

У Києві дізнавачі повідомили про підозру чоловіку, який металевими палицями пошкодив автомобіль киянки / Фото: Поліція Києва / Facebook

За цим фактом відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає штраф до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строком до шести місяців, або обмеження волі строком до п’яти років.

Чоловік, раптово вибігши на проїжджу частину, став бити двома металевими палицями по капоту та лобовому склу автомобіля

"Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування та перевірка чоловіка на причетність до наркозлочинів", — додала Альона Голенко.

Нагадаємо, у Києві чоловік напав на автобус із пасажирами.

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