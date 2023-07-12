В Киеве объявлена воздушная тревога: немедленно в укрытие

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!

Об этом сообщает КМВА.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена из-за движения вражеских беспилотников.

"Киев – ударные БпЛА "Shahed". Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

"Киев — внимательно. Пройдите в укрытие, будьте подальше от окон и стекла. Движение БПЛА на город с Востока", — пишут мониторинговые каналы.

"Находитесь в безопасных местах и не снимайте работу ПВО!" — напоминаем МВД.

"Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Прямуйте до укриття», — заявив у соцмережах Сергій Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее в Украине "покраснело" несколько областей.