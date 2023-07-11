В Вышгородском районе под Киевом снова будут раздаваться взрывы

В пригороде столицы 11 июля работают саперы.
В пригороде Киева может быть громко. Это работают наши саперы.
Об этом 11 июля сообщает Киевская городская военная администрация.
"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.
Горожанн и жителей пригорода призывали сохранять спокойствие, поскольку работы плановые. А во время воздушной тревоги направляться в укрытия.
Напомним, в Киевской области 11 июля также проводятся взрывные работы на Ольшаницком месторождении гранитов.
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