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В Вышгородском районе под Киевом снова будут раздаваться взрывы

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
266
Время на прочтение
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В Вышгородском районе под Киевом снова будут раздаваться взрывы

Под Киевом работают саперы / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

В пригороде столицы 11 июля работают саперы.

В пригороде Киева может быть громко. Это работают наши саперы.

Об этом 11 июля сообщает Киевская городская военная администрация.

"Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

Горожанн и жителей пригорода призывали сохранять спокойствие, поскольку работы плановые. А во время воздушной тревоги направляться в укрытия.

Напомним, в Киевской области 11 июля также проводятся взрывные работы на Ольшаницком месторождении гранитов.

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Дата публикации
Просмотры
266
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