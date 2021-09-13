В Киевскую область движется гроза

В ближайшее время погода ухудшится.

В ближайший час и до конца суток в Киевской области ожидается гроза.

О погодных условиях предупредили в ГСЧС.

"В ближайший час и до конца суток 13 сентября гроза (І уровень опасности, желтый)", — сказано в сообщении.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что погода на этой неделе, 13-19 сентября, в Украине будет разной — теплой и сухой в начале и прохладной и дождевой ближе к выходным.

В Киеве 13-14 сентября будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°. 15-16 сентября также без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

В пятницу, 17 сентября, в столицу придут дожди, которые будут идти и на выходных, 18-19 сентября. Температура ночью 10-12°, Днем 17 сентября 18-20°, 18-19 сентября 14-16°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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