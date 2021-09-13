Четверо мужчин затягивали кричащего и плачущего ребенка в машину: крестная рассказала подробности похищения ребенка под Киевом

Женщина уверена, что пребывание ребенка с отцом опасно.
Полиция Киевской области разыскивает мальчика, которого забрал отец и исчез.
Подробности похищения ребенка у матери сообщила крестная малыша в Facebook.
Женщина рассказала, что четверо мужчин затягивали кричащего и плачущего ребенка в машину.
"Вчера (в воскресенье, 12 сентября) Криевиньш Евгений организовал похищение ребенка у матери со двора ее дома. Этот мальчик является моим крестником, поэтому очень прошу, если у кого-то есть информация о местонахождении ребенка и отца сообщить об этом семье Юлии (матери малыша — ред.) и в правоохранительные органы", — написала крестная малыша Димы.
Женщина уверена, что пребывание ребенка с отцом опасно.
"... Психически здоровый человек не совершил бы такого со своим сыном, четверо взрослых мужчин затягивали кричащего и плачущего ребенка в машину — это совершенно нездоровая ситуация", — подытожила она.
Напомним, жительница села Богдановка Броварского района заявила о том, что ее бывший муж забрал сына и скрылся на автомобиле Subaru Forester в неизвестном направлении.
Стоит отметить, что, согласно решению исполнительного комитета Великодимерского поселкового совета, отцу разрешено посещать ребенка только в присутствии матери.
Сейчас полицейские устанавливают местонахождение малолетнего.